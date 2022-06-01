Apple Maps тестирует улучшенные данные во Франции, Монако и Новой Зеландии

Apple периодически обновляет данные Apple Map, предоставляя более подробные сведения о некоторых странах мира. Улучшенные карты скоро будут доступны во Франции, Монако и Новой Зеландии.

Тестирование уже началось, хотя широкой публике придется подождать до середины июля, прежде чем они получат доступ — 15 июля, по словам Джастина О'Бейрна, который отслеживает развертывание обновлений Apple.

Новая карта содержит гораздо более подробные трехмерные изображения известных достопримечательностей, таких как Эйфелева башня и Собор Парижской Богоматери. В некоторых случаях, например, в Окленде и на Мон-Сен-Мишель, на старой карте вообще не было 3D-зданий. Кроме того, общий вид карты изменился, чтобы не выделять дороги и добавить больше географических названий.

Ранее такие карты стали доступны в Германии и Сингапуре, Австралии, Италии, Сан-Марино, Ватикане и Андорре, Испании и Португалии . По словам О'Бейрна, улучшенные карты теперь покрывают пятую часть земной суши и около десятой части населения.
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