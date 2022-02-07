Apple Music больше не дает 3 месяца бесплатного тестового периода

На данный момент цены на Apple Music остаются прежними, а голосовой план за 5 долларов в месяц является наиболее доступным способом доступа к библиотеке треков платформы. Это изменение в целом сближает Apple с конкурентами, такими как Spotify, которые, помимо рекламных акций, обычно предлагают новым подписчикам бесплатные пробные версии на один месяц. Хотя мы, вероятно, никогда не узнаем официальную причину Apple для сокращения судебного разбирательства, есть большая вероятность, что решение сводилось к простой экономике. Когда компания впервые выпустила Apple Music, она не платила гонорары за треки, которые пользователи транслировали в течение бесплатного пробного периода. Позже Apple, как известно, изменила эту политику после того, как Тейлор Свифт опубликовала письмо с критикой компании.