Apple Music больше не дает 3 месяца бесплатного тестового периода

С момента своего дебюта в 2015 году Apple Music предлагает один из самых щедрых бесплатных пробных периодов в индустрии потокового вещания. Как первый подписчик, вы можете использовать платформу для бесплатного прослушивания музыки в течение трех месяцев, прежде чем компания попросит вас начать платить. Но с сегодняшнего дня этот бонус отменили. Из-за изменения, замеченного японским блогом Mac Otakara и впоследствии опубликованного MacRumors, Apple теперь предлагает более короткую месячную бесплатную пробную версию во многих странах, где доступен сервис, включая США, Австралию, Канаду, Великобританию и Японию. Вы уже можете увидеть изменение, отраженное на веб-сайте Apple Music. «Один месяц бесплатно, затем 9,99 долларов в месяц», — сообщает американский портал при посещении.

На данный момент цены на Apple Music остаются прежними, а голосовой план за 5 долларов в месяц является наиболее доступным способом доступа к библиотеке треков платформы. Это изменение в целом сближает Apple с конкурентами, такими как Spotify, которые, помимо рекламных акций, обычно предлагают новым подписчикам бесплатные пробные версии на один месяц. Хотя мы, вероятно, никогда не узнаем официальную причину Apple для сокращения судебного разбирательства, есть большая вероятность, что решение сводилось к простой экономике. Когда компания впервые выпустила Apple Music, она не платила гонорары за треки, которые пользователи транслировали в течение бесплатного пробного периода. Позже Apple, как известно, изменила эту политику после того, как Тейлор Свифт опубликовала письмо с критикой компании.