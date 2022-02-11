Apple Music работает над улучшенными виджетами

Apple Music работает над улучшенными виджетами для домашнего экрана. Последняя бета-версия популярного приложения Apple Music включает в себя некоторые улучшения виджетов. Наиболее существенное визуальное различие связано с сопоставлением цветов с обложкой альбома. Хотя это не совсем соответствует темам YouTube Music Material You, Apple Music, наконец, сбросит свой розовый оттенок по умолчанию, когда песня активно воспроизводится, в соответствии с основным цветом связанного с ней изображения. Когда музыка не играет, она вернется к своему обычному виду.

Виджеты также изменяются в размерах, получая немного больше места в обмен на отступы вокруг границы каждого инструмента. Это незначительное изменение, но оно определенно позволяет лучше использовать предоставленное пространство по сравнению с исходным макетом. Виджет «Недавно воспроизведенные» также получает новые размеры сетки: доступны 3x2 и 3x1.

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