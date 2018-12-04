Apple Music теперь и на Android устройствах

Apple, наконец добавляет поддержку приложения Apple Music для прослушивания музыки на планшетах Android.

Это произошло после того, как Amazon анонсировала поддержку Apple Music на всех своих динамических динамиках Echo. Apple сделала правильный шаг, предложив свою услугу Music для смартфонов Android еще в 2015 году, когда она была запущена в бета-версии Play Марkет. Согласно отзыву пользователя 9to5Mac , последняя версия обновления Apple Music версии 2.7 удаляет меню «hambuger» в пользу вкладок, расположенных вдоль нижней части пользовательского интерфейса, что значительно облегчает компенсацию больших отображений на планшетах.