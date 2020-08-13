Apple TV + подписала соглашение с кинорежиссером Мартином Скорсезе

Apple заключила договор с известным режиссером Мартином Скорсезе, который будет продюсировать и направлять фильмы и сериалы для Apple TV + в рамках многолетнего соглашения со своей компанией Sikelia Productions. По условиям контракта, сервис Apple TV + будет получать эксклюзивный контент для фильмов и сериалов, созданный и направленный Мартином Скорсезе и его студией.

До этого Мартин Скорсезе продюсировал фильм "Ирландец" для сервиса Netflix, который имел успех у критиков. В нем также снялся Роберт Де Ниро. Партнерство начнется с фильма режиссера "Убийцы цветочной луны" с Леонардо Ди Каприо и Робертом Де Ниро в главных ролях.