Apple TV получила новое обновление tvOS 13.4.5

Apple выпустила версию tvOS 13.4.5. Это последнее обновление операционной системы для Apple TV третьего и четвертого поколений. Новое обновление включает в себя улучшения производительности и исправление существующих проблем. Других подробностей у нас к сожалению нет, они появятся после события WWDC20, которая состоится в следующем месяце.

Обновить ОС Apple TV до новой версии можно через настройки приложения. Apple также выпустила обновление Apple TV Software 7.5 для третьего поколения Apple TV, которая предлагает новую функцию управления Apple TV с устройства iOS или iPadOS.