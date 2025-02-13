Apple TV выпустили на Android

Подписчики Apple TV+ смогут войти в существующую учётную запись или создать новую прямо в приложении. Стоимость подписки составляет 9,99 долларов в месяц, а доступ к MLS Season Pass можно оформить за 12,99 долларов в месяц или 79 долларов за сезон. Кроме того, пользователи Android получат возможность смотреть прямые трансляции Friday Night Baseball. Однако в версии для Android пока отсутствует встроенный магазин для аренды и покупки фильмов и сериалов, что довольно странно, так как это основная фишка приложения — через него удобнее смотреть фирменные сериалы компании. Стоит сказать, что приложение для Android-смартфонов и планшетов появилось спустя пять лет после запуска Apple TV+, то есть Apple давно стоило этим заняться, но компания почему-то особо не спешила.