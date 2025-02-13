Apple TV выпустили на Android

Начиная с сегодняшнего дня приложение Apple TV для Android больше не ограничивается только телевизорами с Android TV или Google TV — теперь оно доступно и для смартфонов и планшетов на Android. Да, раньше этого не было — всё-таки речь идёт об Apple, и нас до сих пор удивляет, что приложение вообще появилось на Android TV или Google TV, а не осталось эксклюзивом платформы гиганта из Купертино. Соответственно, теперь пользователи Android-устройств с версией 10 или выше могут насладиться контентом Apple TV+, а также подпиской MLS Season Pass. Пока неясно, происходит ли поэтапный запуск или приложение доступно только в США (в Европе оно по-прежнему отображается только на телевизорах, но это может быть временным решением).

Подписчики Apple TV+ смогут войти в существующую учётную запись или создать новую прямо в приложении. Стоимость подписки составляет 9,99 долларов в месяц, а доступ к MLS Season Pass можно оформить за 12,99 долларов в месяц или 79 долларов за сезон. Кроме того, пользователи Android получат возможность смотреть прямые трансляции Friday Night Baseball. Однако в версии для Android пока отсутствует встроенный магазин для аренды и покупки фильмов и сериалов, что довольно странно, так как это основная фишка приложения — через него удобнее смотреть фирменные сериалы компании. Стоит сказать, что приложение для Android-смартфонов и планшетов появилось спустя пять лет после запуска Apple TV+, то есть Apple давно стоило этим заняться, но компания почему-то особо не спешила.