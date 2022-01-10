Apple VR покажут в октябре 2022 года

Apple может не разрешить полностью виртуальный мир для своей будущей гарнитуры VR. Кроме того, идея гарнитуры Apple VR заключается в том, чтобы клиенты использовали ее в течение коротких периодов времени, а не весь день. Об этом сообщил в информационной статье Power On издания Bloomberg Марк Гурман. Для Apple метавселенная, представляющая собой будущий виртуальный мир, доступный через гарнитуру виртуальной реальности, является «запрещенной». Согласно отчету, руководители Apple выступают против превращения гарнитуры Apple VR в устройство «весь день» и предпочитают, чтобы она использовалась короткими «всплесками» для игр, общения и потребления информации.

По слухам, Apple представит свою первую VR/AR-гарнитуру во второй половине 2022 года. Как сообщалось ранее, гарнитура Apple может представлять собой гибридное устройство с возможностями виртуальной и дополненной реальности. Также предполагается, что гарнитура Apple первого поколения будет включать в себя три модуля дисплея: два экрана Micro OLED и одну панель AMOLED, новую конфигурацию дисплея. Мнение Apple сильно отличается от мнения Meta. В представлении Meta о будущем пользователи смогут использовать свои виртуальные гарнитуры в течение всего дня, чтобы взаимодействовать в полностью виртуальном мире. Согласно Meta, метавселенная станет следующей версией интернета. Используя трехмерный аватар, пользователи смогут взаимодействовать с этим виртуальным миром, включая всех и вся, имеющих доступ к метавселенной.