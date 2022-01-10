Apple VR покажут в октябре 2022 года

По слухам, Apple представит свою первую VR/AR-гарнитуру во второй половине 2022 года. Как сообщалось ранее, гарнитура Apple может представлять собой гибридное устройство с возможностями виртуальной и дополненной реальности. Также предполагается, что гарнитура Apple первого поколения будет включать в себя три модуля дисплея: два экрана Micro OLED и одну панель AMOLED, новую конфигурацию дисплея. Мнение Apple сильно отличается от мнения Meta. В представлении Meta о будущем пользователи смогут использовать свои виртуальные гарнитуры в течение всего дня, чтобы взаимодействовать в полностью виртуальном мире. Согласно Meta, метавселенная станет следующей версией интернета. Используя трехмерный аватар, пользователи смогут взаимодействовать с этим виртуальным миром, включая всех и вся, имеющих доступ к метавселенной.