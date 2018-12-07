Apple добавляет поддержку USB-ключа безопасности для Safari

Последняя версия Apple Safari поддерживает API WebAuthentication, которая позволяет входить в систему с помощью USB-ключей CTAP2. Это обеспечивают более высокий уровень защиты, чем пароли, основанные на тексте, и затрудняют для злоумышленников доступ к вашей учетной записи с помощью взлома или фишинга.

Safari не первый браузер, который использует эту функцию. Mozilla Firefox представил поддержку WebAuthn в начале 2018 года, а затем Google Chrome. Facebook, Twitter и Office 365 уже поддерживают дополнительный вариант безопасности. Однако это не означает, что мы можем быть на 100% уверены в нашей безопасности. USB-ключ - это часть аппаратного обеспечения, которое может быть удалено, испорчено или потеряно, и в этом случае пользователь может столкнуться с трудностями. Если вы хотите попробовать новую функцию, вы можете загрузить версию 71 Safari