Apple и Google объявили войну Covid-19

Два технологических гиганта - Apple и Google, объявили о совместных усилиях по разработке системы отслеживания контактов, которая использует Bluetooth, чтобы помочь правительствам и учреждениям здравоохранения сократить распространение вируса Covid-19.

Начиная с мая, компании будут выпускать API-интерфейсы, которые обеспечивают взаимодействие между устройствами Android и iOS с использованием приложений органов здравоохранения. Далее в планах создать широкую платформу отслеживания контактов на основе Bluetooth. Все желающие смогут зарегистрироваться для участия.

Посылаемые сигналы передаются в виде анонимных ключей, которые обновляются каждые 15 минут. Если у кого-то обнаружен положительный результат на коронавирус, он/она должен ввести информацию в приложение, и система уведомит других пользователей, чьи телефоны были рядом за последние 14 дней.