Apple и Samsung грозят новые штрафы за то, что они не поставляли адаптеры питания с новыми телефонами

После того , как Apple исключила адаптеры питания из розничной коробки для смартфонов, Samsung вскоре последовала их примеру. Однако это привело к тому, что обе компании столкнулись с проверками и штрафами со стороны различных правительств по всему миру.

На данный момент Apple сталкивается с дополнительными штрафами в Бразилии за то, что не отправил свои новые iPhone с зарядным устройством. Бренд заявил, что отказ от адаптера питания в основном сокращает ежегодные выбросы углерода на 2 миллиона тонн благодаря меньшей упаковке, которая приводит к утечке большего количества коробок в одном транспортировочном поддоне. Но это также приносит пользу компании, поскольку ей не нужно доставлять адаптеры питания и наушники EarPods, а также экономит на доставке.

Подобным же образом Samsung сделала то же самое со своими флагманскими смартфонами. Однако судья в Бразилии обязал Apple возместить потребителю сумму, эквивалентную 1081 доллару США , поскольку отказ от поставки блока питания нарушает законы компании о защите прав потребителей. Таким образом, южнокорейской компании также грозит штраф за отсутствие в комплекте зарядного устройства. Кроме того, обе компании также обвиняются в Сан-Паулу агентством по защите прав потребителей под названием Procon.

Procon наложил штраф в размере 5,2 миллиона долларов США. С тех пор, как компания приняла решение убрать зарядное устройство из коробки, Apple, как полагают, сэкономила более 6,5 миллиардов долларов США на доставке.
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