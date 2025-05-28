Гражданство Румынии — самый быстрый способ легализации в Европе

Мечтаете жить в Европе, но не хотите проходить через многоэтапные программы ВНЖ, экзамены, годы ожидания и бюрократию? В таком случае гражданство Румынии — это самый короткий путь к европейскому статусу, который действительно работает.
В отличие от стандартных иммиграционных маршрутов, требующих десятилетий интеграции, румынское гражданство позволяет мгновенно стать частью ЕС — с полным пакетом прав и свобод, причём без переезда и без отказа от текущего гражданства.
Согласно Закону № 21/1991 о гражданстве, Румыния позволяет восстановить гражданство по происхождению. Это означает, что потомки граждан Румынии (или тех, кто проживал на территориях, входивших в состав страны до 1940 года) имеют право получить паспорт на основании родства, а не натурализации.
Вам не нужно переезжать в Румынию, не нужно сдавать языковые тесты, не нужно жить там 5 лет, как при получении ПМЖ или ВНЖ в других странах. Достаточно подтвердить происхождение и пройти административную процедуру. Это делает румынское гражданство одним из самых доступных и быстрых вариантов легализации в Европе.
1. ВНЖ по учёбе
2. Рабочая виза / ВНЖ по контракту
3. Натурализация
4. Гражданство Румынии (по происхождению)
✅ Полноправное гражданство ЕС
Вы становитесь гражданином Европейского союза с правом свободного передвижения, проживания, работы и учёбы в любой стране ЕС.
✅ Безвиз в более чем 180 стран
Паспорт Румынии открывает границы Шенгена, Великобритании, Японии, Канады, Южной Кореи и десятков других стран.
✅ Легализация семьи
Вы можете легко перевезти супругу(а), детей, а также оформить гражданство на них. Это семейная легализация без виз и квот.
✅ Официальная интеграция в систему ЕС
Вы имеете право на европейскую медицину, образование, пенсионное обеспечение и юридическую защиту.
Потомки жителей Бессарабии, Буковины, Южной Добруджи
Потомки граждан Румынии, утративших паспорт в XX веке
Те, у кого есть румынские корни по прямой линии: родители, бабушки, дедушки, прабабушки и прадедушки. С этим помогают миграционные юристы.
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Румынское гражданство — это не путь в Европу, а дверь. Вам не нужно начинать с временного статуса, не нужно надеяться на лояльность иммиграционных офицеров, не нужно сдавать экзамены на интеграцию. Вы просто восстанавливаете гражданство, которое вам принадлежит по праву — и получаете европейскую свободу уже через 12–18 месяцев.
Быстрее легализоваться в Европе невозможно. И если вы хотите гарантированный результат — этот путь стоит рассмотреть уже сегодня.