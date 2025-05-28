Гражданство Румынии — самый быстрый способ легализации в Европе

Мечтаете жить в Европе, но не хотите проходить через многоэтапные программы ВНЖ, экзамены, годы ожидания и бюрократию? В таком случае гражданство Румынии — это самый короткий путь к европейскому статусу, который действительно работает.

В отличие от стандартных иммиграционных маршрутов, требующих десятилетий интеграции, румынское гражданство позволяет мгновенно стать частью ЕС — с полным пакетом прав и свобод, причём без переезда и без отказа от текущего гражданства.

Почему именно Румыния?

✅ Законодательство, которое работает на вас

Согласно Закону № 21/1991 о гражданстве, Румыния позволяет восстановить гражданство по происхождению. Это означает, что потомки граждан Румынии (или тех, кто проживал на территориях, входивших в состав страны до 1940 года) имеют право получить паспорт на основании родства, а не натурализации.

✅ Без проживания и экзаменов

Вам не нужно переезжать в Румынию, не нужно сдавать языковые тесты, не нужно жить там 5 лет, как при получении ПМЖ или ВНЖ в других странах. Достаточно подтвердить происхождение и пройти административную процедуру. Это делает румынское гражданство одним из самых доступных и быстрых вариантов легализации в Европе.

Чем отличается от других способов легализации?

1. ВНЖ по учёбе

Срок: 1–2 года

Требования: зачисление в вуз, наличие жилья, подтверждение финансов

Ограничения: ограниченные права на работу, отсутствие соцгарантий, необходимость продления статуса

2. Рабочая виза / ВНЖ по контракту

Срок: 2–5 лет

Требования: наличие контракта с европейским работодателем, оформление рабочей визы

Ограничения: полная зависимость от работодателя, сложности при увольнении, длительная натурализация

3. Натурализация

Срок: 5–10 лет

Требования: легальное проживание, знание языка, интеграция в общество

Ограничения: длительный и бюрократически сложный процесс, возможные отказы

4. Гражданство Румынии (по происхождению)

Срок: от 6 до 18 месяцев

Требования: документальное подтверждение румынских корней

Преимущества: получение полноценного паспорта ЕС, без проживания, экзаменов и отрыва от текущей жизни

Что даёт румынский паспорт?

✅ Полноправное гражданство ЕС

Вы становитесь гражданином Европейского союза с правом свободного передвижения, проживания, работы и учёбы в любой стране ЕС.

✅ Безвиз в более чем 180 стран

Паспорт Румынии открывает границы Шенгена, Великобритании, Японии, Канады, Южной Кореи и десятков других стран.

✅ Легализация семьи

Вы можете легко перевезти супругу(а), детей, а также оформить гражданство на них. Это семейная легализация без виз и квот.

✅ Официальная интеграция в систему ЕС

Вы имеете право на европейскую медицину, образование, пенсионное обеспечение и юридическую защиту.

Кто может претендовать?

Потомки жителей Бессарабии, Буковины, Южной Добруджи

Потомки граждан Румынии, утративших паспорт в XX веке

Те, у кого есть румынские корни по прямой линии: родители, бабушки, дедушки, прабабушки и прадедушки. С этим помогают миграционные юристы.

Если вы не уверены, подходит ли ваша родословная — существует возможность проверки по архивам и подачи через опытных юристов. Также вы можете офрмить поддельный паспорт в компании passportivity.com

Заключение: пока другие тратят годы — вы можете действовать

Румынское гражданство — это не путь в Европу, а дверь. Вам не нужно начинать с временного статуса, не нужно надеяться на лояльность иммиграционных офицеров, не нужно сдавать экзамены на интеграцию. Вы просто восстанавливаете гражданство, которое вам принадлежит по праву — и получаете европейскую свободу уже через 12–18 месяцев.

Быстрее легализоваться в Европе невозможно. И если вы хотите гарантированный результат — этот путь стоит рассмотреть уже сегодня.