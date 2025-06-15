HUAWEI стала мировым лидером на рынке носимых устройств по итогам первого квартала 2025 года

Компания HUAWEI заняла первое место на мировом рынке носимых устройств по итогам первого квартала 2025 года, сообщает аналитическое агентство IDC. Согласно опубликованному отчету, общий объем отгрузок носимых устройств бренда превысил 200 миллионов единиц, что подтверждает устойчивый рост и лидерские позиции компании как на глобальном, так и на китайском рынке.Эксперты отмечают, что успех HUAWEI обеспечен широкой продуктовой линейкой, включающей пять серий носимых устройств, ориентированных на различные сценарии использования — от повседневного фитнеса до профессионального мониторинга здоровья. Среди ключевых новинок выделяют серию HUAWEI Watch 5 с инновационной мультисенсорной технологией X-TAP и расширенными функциями для спорта и здоровья, а также HUAWEI Watch Ultimate, рассчитанную на экстремальные условия эксплуатации, включая дайвинг и экспедиции.HUAWEI активно инвестирует в развитие технологий мониторинга здоровья, сотрудничая с более чем 160 профильными организациями по всему миру. Компания уже получила семь медицинских сертификатов в Китае и признание в 13 зарубежных странах, а также подала около тысячи патентных заявок в области носимых устройств. По данным HUAWEI, к исследованиям в сфере здоровья привлечено более 17 миллионов пользователей.