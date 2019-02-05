Apple исправила ошибку подслушивания FaceTime

Компания Apple сообщила, что исправила программную ошибку, которая позволяла пользователям iPhone видеть и слышать людей через приложение для вызова FaceTime даже до того, как они отвечали на звонок. Ранее на этой неделе Apple отключила функцию, после сообщений средств массовой информации о недостатке безопасности.

«Мы исправили ошибку безопасности Group FaceTime на серверах Apple, и выпустим обновление программного обеспечения для повторного включения этой функции для пользователей на следующей неделе, - говорится в заявлении Apple. - Мы искренне приносим извинения нашим клиентам, которые пострадали, и всем, кто были обеспокоены этой проблемой безопасности ".