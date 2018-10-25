Apple наконец-то нашла способ борьбы с хакерской машиной GrayKey

Grayshift и GrayKey - это технология которая позволяет правоохранительным органам по всему миру легко взламывать коды iPhone без согласия владельца устройства. Хотя Apple уже давно пытается защитить конфиденциальность своих пользователей, Grayshift удалось легко победить функцию USB Restricted Mode в iOS 11.4, быстро расширяя свой бизнес, подписав ряд громких партнерских отношений с правительственными организациями, такими как Иммиграционная и таможенная служба США и Администрация по борьбе с наркотиками.

В конечном итоге, желания Тима Кука, были реализованы, поскольку «несколько источников, знакомых с технологией GrayKey» утверждают, что инструмент взлома iPhone больше не работают так, как рекламируется. Никто точно не знает, как Apple сделали это. Apple попытается изо всех сил исправить вновь обнаруженные уязвимости, в то время как сотрудники правоохранительных органов будут продолжать использовать все средства, необходимые для того, чтобы поймать плохих парней. Кажется, что GrayKey все еще не совсем бесполезен, поддерживая возможности «частичного извлечения», чтобы вытаскивать не зашифрованные файлы и метаданные, такие как размеры файлов и структуры папок из iPhone iPhone подозреваемых.