Apple научила Siri предоставлять рекомендации по коронавирусу

Голосовой помощник Siri получил обновление, чтобы предоставить пользователям информацию, которые обеспокоены тем есть ли COVID-19. Apple обучила своего голосового ассистента основным симптомам вирусной инфекции.

Пользователи могут задавать вопросы голосовому помощнику, например «Как узнать, есть ли у меня коронавирус?». Siri спросит, есть ли у вас связанные симптомы, включая лихорадку, сухой кашель или одышку. На данный момент обновление Siri с поддержкой вопросов о коронавирусе COVID-19 доступно только для пользователей США, и возможно вскоре, Apple выпустит его на международном уровне.