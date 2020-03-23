Apple научила Siri предоставлять рекомендации по коронавирусу

2020-03-23, Автор - Anna; Продукт - Apple Siri; [103]
Голосовой помощник Siri получил обновление, чтобы предоставить пользователям информацию, которые обеспокоены тем есть ли COVID-19. Apple обучила своего голосового ассистента основным симптомам вирусной инфекции.

Пользователи могут задавать вопросы голосовому помощнику, например «Как узнать, есть ли у меня коронавирус?». Siri спросит, есть ли у вас связанные симптомы, включая лихорадку, сухой кашель или одышку. На данный момент обновление Siri с поддержкой вопросов о коронавирусе COVID-19 доступно только для пользователей США, и возможно вскоре, Apple выпустит его на международном уровне.

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