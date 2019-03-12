Apple объявляет о мероприятии 25 марта

Купертино официально объявила о предстоящем мероприятии, которое состоится 25 марта в новой штаб-квартире компании. Приглашения были разосланы 11 марта. «Время показа. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам на специальном мероприятии Apple в театре Стива Джобса в Купертино».

Новых гаджетов скорее всего не покажут. Как ожидается речь пойдет стриминговом видеосервисе с оригинальным контентом, конкуренте Netflix и других онлайн-кинотеатров. На мероприятие будут присуствовать множество голливудских звезд. Ожидается, что анонс видеосервиса будет формальный, а заработает служба спустя несколько месяцев. Ранние слухи указывали, что ежемесячная подписка будет стоить $15.