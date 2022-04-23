Apple обновила систему мобильных платежей Apple Pay

Apple обновила Apple Pay, чтобы улучшить защиту от мошенничества для некоторых кредитных карт. Согласно Apple, для карт с некоторыми усиленными средствами защиты от мошенничества, когда вы пытаетесь совершить транзакцию в Интернете или в приложении, ваше устройство будет оценивать информацию о вашем Apple ID, устройстве и местоположении (если вы включили службы определения местоположения), чтобы предотвратить возможное мошенничество.

Apple добавляет, что она будет делиться «оценками предотвращения мошенничества, а также информацией о вашей транзакции (сумма покупки, валюта и дата) с сетью платежных карт для предотвращения мошенничества». Вы можете избежать раскрытия информации о своей платежной карте, заменив платежную карту, используемую для покупок, сделанных с помощью Apple Pay, на карту, на которой не отображается уведомление.