Apple обновляет приложение Clips

Apple анонсировала обновление для своего приложения Clips для iPhone и iPad. Clips - это приложение для редактирования видео, которое позволяет пользователям комбинировать несколько видеороликов, изображений и фотографий с голосами, музыкой, фильтрами и графикой для создания расширенных видеороликов.

Свежее обновление содержит шесть новых сюжетов Selfie, представляющие собой 360-градусные фоны, которые работают с устройствами, оснащенными системой камеры TrueDepth. Новые сюжеты включают тропический лес, лабораторию безумного ученого и сцену из «Суперсемейки 2».

В темах Selfie Scenes теперь используются нейронный движок A12 Bionic как для предварительного просмотра и режимов записи для лучшей сегментации портретов, поэтому теперь они должны более точно «вырезать и вставлять» ваше изображение в сцену. Есть три новых фильтра: монохромный комикс, акварельная живопись и старинный фильм, восемь новых плакатов, восемь новых стикеров, четыре новых текстовых надписи и колоссальные 17 новых саундтреков, чтобы соответствовать новым сюжетам.