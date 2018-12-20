Apple позволит дарить приложения друзьям в App Store

Apple готовит к запуску новую функцию, которая позволит пользователям App Store дарить покупки в приложении друзьям и родственникам. Руководство по обзору App Store было недавно обновлено, чтобы отразить новое изменение. В руководстве указано, что подарки могут быть возвращены только первоначальному покупателю и не подлежат обмену. Эта опция скоро будет доступна пользователям App Store .

На данный момент App Store позволяет пользователям дарить приложения своим друзьям, но не покупки внутри приложения. Подарки можно обменять по электронной почте, поэтому вам необходимо знать адрес электронной почты отправителя, прежде чем оплачивать приложение в App Store.