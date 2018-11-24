Apple представит собственный аналог Google Chromecast

Apple готовится к запуску собственного потокового телевидения с авторскими шоу и платной подпиской. Компания рассматривает возможность выпуска «недорогого" телевизионного оборудования для управления подпиской, продукт-аналог Chromecast от Google и Amazon Fire TV Stick.

Потоковый ключ пользователи смогут подключать к задней панели своих телевизоров. Он поможет расширить доступность предстоящего видеопотока Apple, выходящего за рамки Apple TV, iPhone и iPad. Сообщается, что предстоящая услуга потокового видео ориентирована на семейный контент, поскольку компания хочет сохранить свой «первозданный имидж бренда» и не оскорблять клиентскую базу. Apple инвестировала 1 млрд долларов в проект и запускает его в 2019 году. Чтобы обеспечить новинке максимальный охват, планируется одновременно открыть к ней доступ более чем в 100 странах, в число которых, очевидно, войдет и Россия.