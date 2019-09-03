Apple признала, что Siri подслушивала личные разговоры

Компания Apple объявила, что будет вносить изменения в процесс, используемый для улучшения голосового ассистента Siri. Этот шаг последовал за отчетом, который показал, что Apple наняла внешних подрядчиков для прослушивания аудиозаписей пользователей, чтобы оценить качество голосового помощника. «Было бесчисленное множество записей о частных беседах между врачами и пациентами, коммерческих сделках, уголовных делах, сексуальных контактах и ​​так далее. Эти записи сопровождаются пользовательскими данными, показывающими местоположение, контактные данные и данные приложения ».

По данным Apple, количество проверенных аудиозаписей невелико - «менее 0,2 процента от общего числа запросов» - но пользователи в настоящее время не имеют возможности отказаться от участия в программе, кроме как полностью отключить Siri на своих устройствах. Компания уже расторгла контракты внешних сторон, участвующих в программе, оставив более 300 сотрудников без работы.