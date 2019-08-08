Apple продемонстрировала работу Apple Card в двух видеороликах

2019-08-08, Автор - Раиль Гилязетдинов; Продукт - Apple Card; [21]

В преддверии запуска сервиса Apple Card, компания Apple выпустила серию видеороликов, в которых подробно рассказывается о том, как пользоваться системой.

В деле

Видеоролики охватывают практически все аспекты функциональности кредитной карты: от настройки приложения Wallet до способов оплаты и системы вознаграждений за покупки. В целом, пользование Apple Card не отличается от работы с обычными кредитками или Apple Pay, но есть несколько нюансов. Например, в видео ниже рассказывается, как узнать номер своей кредитной карты, что довольно нетривиальная задача, учитывая, что он не выбит на самой карте.

Видео 1

Видео 2

Второе видео посвящено приложению Wallet, необходимое для оформления Apple Card. Оно умеет отображать графики расходов пользователя и по функционалу тоже практически идентично традиционным банковским приложениям.

Когда ждать

Тестирование сервиса должно начаться сегодня в США, физические карты начнут выпускать в конце августа 2019 года.

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