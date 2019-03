Apple проведет мероприятие 25 марта

Apple объявила, что она проведет мероприятие 25 марта. Мероприятие состоится в новом театре компании Стива Джобса в Купертино, штат Калифорния.

Мероприятие должно быть более или менее сфокусировано исключительно на будущих онлайн-сервисах компании. Ожидается услуга потокового видео, в которой будут представлены оригинальные программы Apple, а также контент других компаний, таких как HBO. Еще одна вещь, которая ожидается, - это акцент на новую модель подписки Apple News, где клиенты смогут подписаться на услугу и получить доступ ко всему контенту из крупных публикаций, таких как The Wall Street Journal, The New York Times, Washington Post и многое другое. Ожидаются и другие вещи: AirPods 2, AirPower и возможно обновление iPad 5-го поколения.