Apple работала над ИИ с 2017 года

Генеральный директор компании Apple Тим Кук сегодня поделился весьма интересными деталями о планах на развитие искусственного интеллекта. Например, он рассказал, что работа над искусственным интеллектом в компании Apple началась ещё в 2017 году, когда команда, занимавшаяся разработкой нейронных процессоров, якобы участвовавшая в проекте умного автомобиля, переключилась на внедрение машинного обучения в продукты Apple. При этом Apple делает акцент на защите конфиденциальности приватных данных — основные ИИ-процессы выполняются локально на устройстве, что обеспечивает безопасность пользовательских данных, ведь они не отправляются на сервер к сторонним лицам.

Более сложные задачи обрабатываются на удалённых серверах с интегрированными системами защиты, как это реализовано в iPhone, чтобы данные пользователей не были скомпрометированы. Но на деле многие журналисты восприняли данное заявление с большим скепсисом. Дело в том, что Apple пытается создать ощущение в медиа, будто она была первой на рынке искусственного интеллекта, хотя на деле OpenAI сделала всю работу и покорила рынок за пару лет до того, как Apple начала говорить про ИИ. Кроме того, такие громкие заявления о конфиденциальности данных выглядят странной рекламой, так как пользователи и так предполагают, что их данные находятся под защитой. Так что интервью Тима Кука получилось достаточно странным и вызвало больше вопросов — особенно заявление про ИИ в 2017 году.
Google представила ИИ для генерации видео…
Сегодня передовая платформа генеративного искусственного интеллекта Vertex AI от компании Google пополнил…
Онлайн-кинотеатр Tvigle отпраздновал 17 лет…
Российская медиакомпания Tvigle, первооткрыватель в сегменте российских онлайн-кинотеатров, в этом году о…
Niantic создала 3D-карту мира на основе игры Pokémon Go…
Сегодня компания Niantic официально объявила о разработке нового модуля Large Geospatial Model, который с…
Всё, что нужно знать про использование VPN сервисов…
В современном мире интернет становится неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Однако, в связи с…
Google Home теперь работает в ИИ-приложении Gemini…
Сегодня компания Google сообщила о том, что добавляет расширение Google Home в приложение Gemini, что поз…
ChatGPT перешагнул за отметку в 300 миллионов юзеров…
Количество пользователей чат-бота на базе искусственного интеллекта ChatGPT превысило 300 миллионов челов…
Gmail будет предоставлять временную электронную почту…
На текущий момент в интернете существует множество сервисов, предлагающих временные почтовые ящики, причё…
Google проиграла суд Epic Games…
На прошлой неделе компания Epic Games подала новый иск против Google и Samsung в Северном округе Калифорн…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor