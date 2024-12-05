Apple работала над ИИ с 2017 года

Генеральный директор компании Apple Тим Кук сегодня поделился весьма интересными деталями о планах на развитие искусственного интеллекта. Например, он рассказал, что работа над искусственным интеллектом в компании Apple началась ещё в 2017 году, когда команда, занимавшаяся разработкой нейронных процессоров, якобы участвовавшая в проекте умного автомобиля, переключилась на внедрение машинного обучения в продукты Apple. При этом Apple делает акцент на защите конфиденциальности приватных данных — основные ИИ-процессы выполняются локально на устройстве, что обеспечивает безопасность пользовательских данных, ведь они не отправляются на сервер к сторонним лицам.

Более сложные задачи обрабатываются на удалённых серверах с интегрированными системами защиты, как это реализовано в iPhone, чтобы данные пользователей не были скомпрометированы. Но на деле многие журналисты восприняли данное заявление с большим скепсисом. Дело в том, что Apple пытается создать ощущение в медиа, будто она была первой на рынке искусственного интеллекта, хотя на деле OpenAI сделала всю работу и покорила рынок за пару лет до того, как Apple начала говорить про ИИ. Кроме того, такие громкие заявления о конфиденциальности данных выглядят странной рекламой, так как пользователи и так предполагают, что их данные находятся под защитой. Так что интервью Тима Кука получилось достаточно странным и вызвало больше вопросов — особенно заявление про ИИ в 2017 году.