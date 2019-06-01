Apple решила закрыть iTunes

2019-06-01, Автор - kinder_ggwp; Продукт - iTunes; [21]
В понедельник, 3 июня, стартует ежегодная конференция для разработчиков Apple WWDC (Apple Worldwide Developer Conference). Источники Bloomberg говорят, что в этот день компания готовится объявить о закрытии iTunes.

Хоть сервис и просуществовал почти два десятка лет, пользователи постоянно жалуются на его «загруженность». Здесь стало слишком много контента, поэтому настройки запутаны, а пользоваться приложением уже неудобно.

Поэтому Apple решила перейти в новую эру и отказаться от iTunes. Вместо него пользователям предложат три новых отдельных приложения: Music, TV и Podcasts. Основным станет «Музыка», которая также возьмет на себя работу с резервными копиями устройств и обновлениями iOS.

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