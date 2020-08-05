Apple с нетерпением ждет приобретения TikTok

Apple и TikTok - это две имени, которые мы не часто слышим вместе. Один из них мы знаем как один из самых эффективных производителей смартфонов наряду с их собственной операционной системой для множества других устройств, в то время как другой-это приложение, которое позволяет людям выражать себя различными способами. Излишне говорить, что в обеих компаниях очень мало общего.

Ранее Microsoft уже пыталась приобрести TikTok, но, судя по всему, Apple также является компанией, заинтересованной в приобретении.

Если Apple пойдет дальше с приобретением, то это будет самое крупное приобретение, которое компания сделала за все время.

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Apple с нетерпением ждет приобретения TikTok

Apple и TikTok - это две имени, которые мы не часто слышим вместе. Один из них мы знаем как один из самых...
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