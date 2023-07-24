Apple создаёт свой собственный чат-бот Apple GPT

Apple стремится стать будущим конкурентом OpenAI c невероятно популярным чат-ботом на основе искусственного интеллекта ChatGPT — добиться это можно исключительно собственным чат-ботом, который инженеры компании, если верить информации инсайдеров, уже создают и даже назвали Apple GPT. После новости о том, что компания из Калифорнии работает над генеративным искусственным интеллектом, её рыночная стоимость увеличилась на 71 миллиард долларов. Apple публично не подтвердила, что работает над инструментами генеративного искусственного интеллекта, но, согласно финансистам из США, эта новость помогла увеличить общую рыночную капитализацию компании до 3,12 триллиона долларов, сделав её самой дорогой компанией в мире на текущий момент.

Однако стоит отметить, что пока разрабатывается Apple GPT, сама Apple молчит о своих достижениях в области искусственного интеллекта, а вот другие гиганты рынка вроде Microsoft и Alphabet активно внедряют эту новую технологию в своих продукты, постоянно улучшая свои собственные чат-боты Bing и Bard. И здесь дело во времени — на прокачку умений чат-бота нужно время и тесты на реальных пользователей, которые уже ведутся крупнейшими игроками на рынке. Apple в этом вопросе сильно отстаёт — к моменту, когда их чат-бот будет готов, конкуренты уже очень сильно уйдут вперёд. Так что Apple нужно немало инвестировать в свой чат-бот, дабы иметь возможность работать на одном уровне с конкурентами в ближайшие годы.