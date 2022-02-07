Apple увеличила комиссию App Store до 27% в Нидерландах

Apple будет взимать комиссию в размере 27% от цены, уплачиваемой пользователем, за вычетом налога на добавленную стоимость. Это сниженная ставка, которая не включает стоимость, связанную с обработкой платежей и соответствующей деятельностью. Разработчики будут нести ответственность за сбор и перечисление любых применимых налогов, таких как налог на добавленную стоимость в Нидерландах (НДС), за продажи, обработанные сторонним платежным провайдером.

Чтобы отслеживать, какой доход приносят разработчики, Apple требует от них предоставлять отчеты со списком своих продаж. Технический гигант позже отправит счета за комиссию, которую необходимо оплатить в течение 45 дней с момента получения этого счета. Учитывая, что разница между использованием собственной интегрированной платежной системы Apple и сторонних вариантов составляет всего 3 процента, неудивительно, что разработчики отказываются от этого пути и возобновляют то, что они делали ранее. Учитывая количество шагов, которые необходимо выполнить разработчикам, неудивительно, что это решение было встречено с возмущением.