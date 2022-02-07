Apple увеличила комиссию App Store до 27% в Нидерландах

Чтобы отслеживать, какой доход приносят разработчики, Apple требует от них предоставлять отчеты со списком своих продаж. Технический гигант позже отправит счета за комиссию, которую необходимо оплатить в течение 45 дней с момента получения этого счета. Учитывая, что разница между использованием собственной интегрированной платежной системы Apple и сторонних вариантов составляет всего 3 процента, неудивительно, что разработчики отказываются от этого пути и возобновляют то, что они делали ранее. Учитывая количество шагов, которые необходимо выполнить разработчикам, неудивительно, что это решение было встречено с возмущением.