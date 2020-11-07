Apple выпустила iOS 14.2

Поклонники эмодзи, использующие iPhone, должны быть счастливы увидеть выпуск iOS 14.2. Последняя прошивка содержит большое количество новых смайликов, среди которых есть чёрная кошка, бобёр, мамонт, сердце, лёгкие, несколько видов насекомых и многое другое.

Обновление iOS 14.2 также включает восемь новых обоев как в светлом, так и в темном режиме, поддержку функции внутренней связи Intercom, новую кнопку для распознавания музыки и оптимизированную зарядку аккумулятора для AirPods. Прошивка также устраняет ряд незначительных ошибок при использовании устройств.

Apple выпустила обновления безопасности для старых устройств iPhone, iPad и iPod touch. Обновление устанавливает iOS 12.4.9 на iPhone 5s, iPhone 6 , iPhone 6 Plus , iPad Air, iPad mini 2, iPad mini 3 и iPod touch (6-го поколения).