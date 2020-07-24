Apple выпустила третью бета-версию программного обеспечения macOS Big Sur beta 3

Apple выпустила третью бета-версию программного обеспечения macOS Big Sur beta 3. macOS Big Sur - это операционная система для персональных компьютеров и серверов. Новое обновление Big Sur является крупнейшим изменением пользовательского интерфейса, что делает его похожим на iOS. macOS Big Sur впервые выводит Control Center на рабочий стол. Теперь пользователи могут настроить виджеты, такие как World Clock и Notes. Браузер Apple Safari получил новые функциональные возможности iCloud Keychain. Также были исправлены многочисленные проблемы и ошибки связанные с производительностью.

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Apple выпустила третью бета-версию программного обеспечения macOS Big Sur beta 3

Apple выпустила третью бета-версию программного обеспечения macOS Big Sur beta 3. macOS Big Sur - это опе...
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