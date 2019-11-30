Apple внесла поправки в географические название Крыма в своих приложениях

2019-11-30, Автор - Anna; Продукт - Apple Карты; [61]
Недавно Apple оказалась в центре очередной ссоры с участием России и Украины. В обновлении приложений «Карты» и «Погода» в этих приложениях упоминается Крымский полуостров как Россия. Решение корпорации вызвало волну возмущения на Украине. Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что это причиняет боль. Украинское посольство в США потребовало от руководства Apple исправить обозначение Крыма.

Теперь пользователи находящиеся за пределами России, включая пользователей iPhone на Украине и Крыму, видят территорию, называемую Крымом, без указания страны.

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