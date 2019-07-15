Apple возвращает приложение родительского контроля OurPact на iOS

Компания Apple решила отменить на запрет приложения для родительского контроля OurPact, что позволило вытесненному программному обеспечению вернуться в App Store в его первоначальном виде и без каких-либо ограничений.

Ранее Apple удалила обновления OurPact, вызвав удивление, потому что якобы произошел от внезапного изменения политики, которая реклассифицировала приложения как небезопасные из-за технологии, которой они руководствовались при управлении детскими устройствами. Проблема заключалась в том, что в этих приложениях использовался набор инструментов под названием MDM или управление несколькими устройствами, предназначенный для управления оборудованием в ИТ-среде и в школьной среде.