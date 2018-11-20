Apple запрещает приложения для создания стикеров WhatsApp

После того, как мессенджер WhatsApp запустил собственные стикеры, в AppStore с огромной скоростью стали появляться однотипные приложения, позволяющие создать уникальный стикер. Apple решила бороться с этим - и пока ничего, кроме их запрета, не придумала.

Одной из главных причин стало наличие в магазине слишком большого числа приложений со сходным функционалом. Кроме того, они требуют для работы установленного WhatsApp, а политика Apple запрещает «несамодостаточные» приложения, что делает создаваемый в них контент узконаправленным и рассчитанным исключительно на обогащение и продвижение мессенджера. Другие компании обычно продают стикеры с помощью магазина внутри приложения мессенджера. WhatsApp пошла, скажем так, по более открытому маршруту. И теперь зашла в тупик.