Apple запретила сотрудникам использовать ChatGPT…

Одной из проблем использования инструментов искусственного интеллекта на основе больших языковых моделей является то, что эти инструменты обычно используют получаемую от пользователей информацию в качестве обучающих данных. В апреле Samsung столкнулась с подобной проблемой, когда производитель заявил о крупной утечке информации из-за того, что сотрудники гиганта активно использовали ChatGPT. Инженеры компании, работающие на фабриках, использовали ChatGPT для написания кода, ведения заметок и анализа данных о производительности фабрик, и чат-бот просто брал эту информацию для самообучения, но потом к ней могут получить доступ все люди на планете. Соответственно, чтобы не допустить утечки информации от своих же сотрудников, компания Apple приняла решение полностью запретить использование чат-бота своим сотрудникам. Это весьма занятно.