Apple запретила сотрудникам использовать ChatGPT

Если верить информации, опубликованному газетой Wall Street Journal, Apple внедрила ограничения в отношении использования своими сотрудниками инструментов искусственного интеллекта вроде ChatGPT. Это неудивительно, учитывая известную осторожность купертинской компании в отношении утечек информации. Впрочем, согласно отчёту WSJ, сотрудники Apple не будут лишены помощи искусственного интеллекта навсегда, потому что Apple занята разработкой собственной аналогичной технологии. Отчёт основан на внутреннем документе Apple, который, подтверждает работу компании в этом направлении.

Одной из проблем использования инструментов искусственного интеллекта на основе больших языковых моделей является то, что эти инструменты обычно используют получаемую от пользователей информацию в качестве обучающих данных. В апреле Samsung столкнулась с подобной проблемой, когда производитель заявил о крупной утечке информации из-за того, что сотрудники гиганта активно использовали ChatGPT. Инженеры компании, работающие на фабриках, использовали ChatGPT для написания кода, ведения заметок и анализа данных о производительности фабрик, и чат-бот просто брал эту информацию для самообучения, но потом к ней могут получить доступ все люди на планете. Соответственно, чтобы не допустить утечки информации от своих же сотрудников, компания Apple приняла решение полностью запретить использование чат-бота своим сотрудникам. Это весьма занятно.
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