Apple запускает новое телевизионное приложение

Apple в сотрудничестве с HBO, Showtime и Starz запустят в США новое телевизионное приложение, которое будет включать в себя оригинальные программы Apple.

Предполагается, что ожидаемая новостная служба будет стоить 10 долларов в месяц и предоставит доступ к более чем 200 журналам таким как Glamour и People и другие, а также к газетам. В этом смысле это будет расширенная версия текстуры. Источники WSJ понимают, что Apple сосредоточится, прежде всего, на общих новостях, политике и образе жизни этой газеты, а не на традиционных деловых новостях, и что агентство будет нанимать больше репортеров. HBO Сейчас, взимает 15 долларов в месяц.