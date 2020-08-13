Apple запустит новые пакеты подписок с новым iPhone

Компания Apple представит несколько пакетов подписки вместе с новыми iPhone в октябре месяце.

Пакеты подписки позволят клиентам подписываться на различные цифровые услуги по более низкой ежемесячной цене, это экономия составляет от 2 до 5 долларов в месяц в зависимости от типа пакета подписки.

Пакеты подписки, получившие название Apple One, будут доступны на разных уровнях и предназначены для семей. Базовый уровень будет включать Apple Music и Apple TV +. К следующему уровню относятся Apple Music, Apple TV + и Apple Arcade. Более дорогой уровень будет включать Apple Music, Apple TV +, Apple Arcade и Apple News +. Существует также уровень с дополнительным хранилищем iCloud.
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