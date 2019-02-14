Apple запустит свой видео сервис в апреле без Netflix и HBO

В настоящее время Apple завершает работу над своим новым сервисом потокового видео , который, как ожидается, начнет функционировать в апреле или начале мая.

Apple вложила значительные средства, потратив до 2 миллиардов долларов на создание оригинального видеоконтента и подписку таких знаменитостей и режиссеров, как Опра Уинфри, Дженнифер Энистон, Риз Уизерспун и Джей Джей Абрамс. Помимо собственного контента, Apple также позволит пользователям подписываться на другие сервисы, такие как Starz и Showtime.

Netflix и HBO ведут переговоры с Apple, но в сообщениях говорится, что Netflix вряд ли присоединится к сервису, хотя переговоры с HBO все еще продолжаются.Существуют разногласия по поводу того, как следует распределять доход и как следует делиться пользовательскими данными. Disney также войдет в бизнес потокового видео с сервисом Disney +.