Virtus.pro заключила контракт с Ареком Vegi Навойски — бывшим игроком PACT.

С Aреком "Vegi" Virtus.pro выступила на Charleroi Esports 2019. Коллектив уступил GamerLegion и G2 Esports в групповом этапе и занял 7-8 место на турнире.

25 марта Virtus.pro перевела в запас капитана Матеуша "TOAO" Завистовски.

Новым игровым лидером стал Януш "Snax" Погожельски

Snax - яркий представитель молодого поколения польского Counter-Strike. Чемпион турнира Major (в составе Virtus.pro) в 2014 году.

Начал свою карьеру в Counter-Strike 1.6, где успел переиграть практически за все топовые коллективы своей страны, кроме Golden Five. С переходом на CS:GO вместе с byali присоединился к составу той самой «золотой пятерки» на замену ушедшим kuben и Loord. С января 2014 года представляет организацию Virtus.pro. За короткое время стал одним из лучших игроков в мире и настоящим молодым польским талантом. Не раз входил в топ лучших игроков по версии различных порталов. Помимо этого, Януш уже не первый год получает титул лучшего киберспротсмена в Польше.