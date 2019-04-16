Assassin’s Creed: Unity может помочь при реставрации Нотр-Дама

2019-04-16, Автор - kinder_ggwp; Продукт - Нотр-Дам; [101]
Assassin’s Creed: Unity может помочь при реставрации Нотр-Дама. В игре – идеальная копия собора.

15 апреля собор Нотр-Дам-де-Пари загорелся. Здание понесло страшный ущерб, отдельные очаги возгорания не потушены до сих пор. Официальную причину пожара еще предстоит установить, но основная версия на данный момент – нарушения в реставрационных работах.

Для восстановления собора потребуются огромные суммы денег (к настоящему моменту уже собрано более 300 млн евро), а также подробные чертежи и модель здания. Помочь с этим может французская компания-разработчик компьютерных игр Ubisoft – в одной из ее игр присутствует максимально детализированная версия Нотр-Дам-де-Пари в размере 1:1.

Источник детальной информации о соборе компьютерная игра Assassin’s Creed: Unity от французской компании Ubisoft. В ней представлена абсолютно идентичная копия Нотр-Дам-де-Пари. Каролина Миусс – художник и дизайнер уровней Ubisoft утверждает, что потратила более двух лет на перенос настоящего собора в «Кредо Убийцы».

«Я делала кое-какие другие вещи в игре, – говорит Каролина, – но 80 процентов моего времени при разработке было потрачено на Нотр-Дам».

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