Дверь без рамки: обзор FILO-60 Vento на скрытом коробе INVISIBLE от UNION

Когда я впервые вижу дверь, у которой буквально не видно короба — ни наличников, ни доборов, ни щелей по периметру, — первая реакция почти всегда одна: «а как это вообще держится?». Именно с такой дверью мне довелось разбираться поближе — FILO-60 в исполнении Vento, на скрытом алюминиевом коробе INVISIBLE, в отделке натуральным шпоном. Делюсь впечатлениями и тем, что узнал, изучив конструкцию вдоль и поперёк.
Главная фишка скрытой двери — это не полотно, а короб. Обычно дверь как объект состоит из трёх частей: коробка (видимая рама вокруг проёма), наличники и само полотно. Здесь от этой триады остаётся только полотно — короб полностью утоплен в стену и не виден ни с одной стороны. Получается, что дверь буквально «вырастает» из плоскости стены: ни щелей, ни декоративных рамок, ни выступающих элементов. Для современных интерьеров — минимализм, неоклассика, контемпорари — это решение выглядит особенно эффектно: стена остаётся стеной, пока дверь не открыта.
При этом сама дверь не выглядит «голой» или дешёвой — наоборот, торцевая алюминиевая кромка по периметру полотна добавляет ощущение технологичности и аккуратности сборки, подчёркивая, что перед тобой не бюджетный щит, а продуманное инженерное изделие.
Толщина полотна — 6 см, и это сразу чувствуется: дверь массивная, не «гремит» при открывании, держит вес уверенно. Внутри — двойной брус (то есть усиленный деревянный каркас) и HDF-панели, которые добавляют жёсткости конструкции и заметно улучшают шумоизоляцию по сравнению с типовыми пустотелыми полотнами. Если вы когда-нибудь сталкивались с межкомнатными дверями, которые «играют» при хлопке или пропускают звук разговора почти без потерь, разница в массивности здесь будет ощутима.
Производитель заявляет максимальный размер полотна — 100 × 350 см, что покрывает не только стандартные проёмы, но и проекты с дверями «в потолок» — тренд, который сейчас активно используют дизайнеры для визуального увеличения высоты помещения.
В этой версии полотно отделано натуральным шпоном — то есть тонким срезом настоящей древесины, наклеенным на основу. В палитре — большой выбор пород и оттенков: от светлых (Rovere Chiaro, Rovere Miele) до глубоких тёмных тонов (Ebano, Noce Canaletto, Noce Caffe), с вариациями в сторону серого (Rovere Fume, Rovere Cenere, Dark Grey Lati) и тёплого орехового (Noce Americano, Noce Nazionale, Olmo Bruno, Noce Scandi). Это даёт реальную свободу подбора под любую палитру интерьера — от скандинавских интерьеров до тёплой классики.
Помимо самой отделки, у линейки FILO-60 есть выбор фрезеровки полотна — несколько вариантов дизайна с разным расположением филёнок и линий: Vento, Entry, Velino, Vetta, Valetti, Vezana, Vox. По сути это разные «лица» одной и той же конструктивной платформы — можно подобрать рисунок под конкретный стиль, от лаконичных горизонтальных линий до более ритмичных композиций.
Отдельно стоит отметить опциональные элементы — алюминиевый молдинг на полотне и алюминиевую кромку, доступные в нескольких цветах отделки (от хромированного матового до тёмно-коричневого и чёрного), что позволяет «зарифмовать» дверь с фурнитурой, плинтусами или другими металлическими акцентами в проекте.
Раз главная особенность — именно короб, остановлюсь на нём подробнее.
Сам короб поставляется в алюминии без покрытия, но предусмотрены опции — анодирование в серебристый или чёрный матовый, либо покраска порошковой краской в цвет стены, что логично для скрытой конструкции: видимый торец короба должен «сливаться» с откосом.
Здесь видно, что собирали не «для галочки»:
Стартовая цена комплекта в линейке указана от 99 900 ₽. В минимальную комплектацию входит: полотно толщиной 6 см (модель Vento или Velino) в отделке шпоном Rovere Miele, типоразмер 60/70/80/90 × 200/210 см, алюминиевый короб INVISIBLE под покраску, уплотнитель, скрытые петли и магнитный замок. То есть это цена «входа» в линейку на базовой отделке и стандартном размере — при выборе других пород шпона, увеличенных размеров, фрамуг, опций с молдингом или кромкой стоимость будет выше, и точную цифру нужно уточнять расчётом под конкретный проект.
Помимо самого INVISIBLE, у FILO-60 есть и альтернативные варианты короба — деревянный UNIDOOR, UNIWOOD, PLANAR, DECO с фигурным наличником, — так что если идея полностью скрытого короба покажется избыточной для конкретного помещения, у линейки есть более традиционные (и, вероятно, более бюджетные) пути реализации того же полотна.
Подойдёт, если:
Стоит задуматься, если:
FILO-60 Vento на коробе INVISIBLE — это не просто «дверь без рамки», а цельная инженерная система, где продумана каждая деталь: от армирующей сетки против трещин до магнитного замка и петель из Италии. Это решение для тех, кто проектирует интерьер «с нуля» и готов на этапе черновых работ заложить под него правильную подготовку стен. Если эти условия выполняются — результат действительно того стоит: дверь, которая визуально становится частью стены, а не отдельным предметом интерьера.
Все характеристики, комплектация и цены приведены по данным официальной страницы товара на сайте union.ru и могут уточняться у производителя.