Обзор Greenworks GD24SDS2K4: аккумуляторный перфоратор с силой удара 2 Дж

Greenworks GD24SDS2 — аккумуляторный перфоратор на платформе POWERALL 24V с бесщёточным двигателем, патроном SDS-Plus и пневматическим ударным механизмом с энергией удара 2 Дж. Модель рассчитана на сверление бетона и кирпича, а также на лёгкие демонтажные работы. В обзоре разберёмся, на какие задачи его действительно хватает и можно ли считать этот перфоратор только бытовым или уже инструментом полупрофессионального класса.

Комплектация

В рассматриваемой комплектации вместе с перфоратором поставляются аккумулятор Greenworks 24V ёмкостью 4 А·ч, зарядное устройство, дополнительная рукоятка, ограничитель глубины, руководство по эксплуатации, гарантийный талон и сумка для переноски.

Буров и долот в наборе нет, поэтому подходящую оснастку SDS-Plus нужно приобрести отдельно. На фотографии ниже показаны использовавшиеся при знакомстве с инструментом буры и долота — они не относятся к штатному комплекту поставки.

Внешний вид

Greenworks GD24SDS2 получил классическую горизонтальную компоновку. Задняя рукоятка соединена с нижней частью корпуса и образует закрытый контур. Такая конструкция защищает руку и позволяет увереннее удерживать инструмент при сверлении плотных материалов.

Основная часть корпуса выполнена из плотного пластика, а наиболее нагруженная область редуктора закрыта полимерным кожухом с усилением стекловолокном. На рукоятке и верхней части корпуса предусмотрены прорезиненные вставки. Инструмент не выскальзывает из рук, хотя из-за размеров и массы работать им одной рукой неудобно.

Корпус собран аккуратно, заметных зазоров и люфтов между его элементами нет. По бокам и в верхней части предусмотрены вентиляционные отверстия, через которые отводится нагретый воздух. Ярко-зелёные панели сочетаются с чёрными защитными вставками и делают инструмент узнаваемым на фоне других моделей.

Перфоратор нельзя назвать лёгким, особенно после установки аккумулятора. Для инструмента с полноценным пневматическим ударным механизмом такая масса ожидаема, однако при продолжительном сверлении стены или потолка руки постепенно устают. При этом развесовка остаётся достаточно предсказуемой, а закрытая задняя рукоятка обеспечивает уверенный хват.

Дополнительная рукоятка крепится на передней части корпуса и может поворачиваться вокруг него. Это позволяет подобрать удобное положение для горизонтального, вертикального или диагонального сверления. Снимать рукоятку во время работы с бетоном не стоит: двумя руками проще удерживать направление и контролировать возможный рывок при заклинивании бура.

Органы управления

Большая клавиша запуска расположена под указательным и средним пальцами. Частота вращения зависит от силы нажатия, поэтому сначала можно аккуратно наметить отверстие на небольших оборотах, а затем увеличить скорость. Максимальная частота вращения на холостом ходу достигает 1000 об/мин.

Над пусковой клавишей находится переключатель направления вращения. В среднем положении он блокирует запуск — это пригодится при перевозке перфоратора и замене оснастки. Реверс позволяет аккуратно извлечь бур из готового отверстия или освободить его при небольшом застревании.

Для выбора режима используется крупный поворотный регулятор на боковой стороне корпуса. Перед его перемещением нужно нажать фиксатор, поэтому случайно изменить режим во время работы не получится. Пиктограммы нанесены непосредственно на корпус и хорошо различимы.

В нижней части корпуса установлена светодиодная подсветка. Она включается при нажатии на курок и направлена в сторону рабочей зоны. Свет получается достаточно ярким, чтобы видеть точку сверления в нише, кладовой или другом слабо освещённом месте.

Патрон и режимы работы

Перфоратор оснащён патроном SDS-Plus. Оснастка устанавливается без дополнительных ключей: необходимо оттянуть фиксирующую втулку, вставить хвостовик до упора и отпустить механизм. Перед работой хвостовик бура или долота желательно очистить от загрязнений и нанести небольшое количество специальной смазки.

После фиксации оснастка сохраняет небольшой продольный ход. Это нормальная особенность патрона SDS-Plus, необходимая для работы ударного механизма. При этом бур надёжно удерживается внутри и не выпадает при изменении положения инструмента.

Greenworks GD24SDS2 поддерживает три основных режима: безударное сверление, сверление с ударом и долбление без вращения. Дополнительно предусмотрено положение для изменения угла установки долота. Оно пригодится при снятии плитки или штукатурки, когда плоскую лопатку нужно развернуть относительно корпуса.

Максимальный заявленный диаметр сверления составляет 24 мм в бетоне, 32 мм в древесине и 13 мм в стали. При этом оптимальным диапазоном для бетона производитель называет 6–14 мм. Именно такие буры чаще всего используются при установке дюбелей, анкеров, кронштейнов, полок и другого оборудования.

Работать со стандартными свёрлами по дереву и металлу тоже можно, но для этого потребуется переходник с SDS-Plus на обычный кулачковый патрон. Возможность полезная, однако из-за размеров и массы перфоратор не заменит шуруповёрт или компактную дрель при выполнении точных работ.

Двигатель и безопасность

Внутри установлен бесщёточный двигатель DigiPro. В нём отсутствуют угольные щётки, поэтому мотор требует меньше обслуживания, эффективнее использует заряд аккумулятора и лучше переносит продолжительную нагрузку. За управление двигателем отвечает электронная система Greenworks Intelligent Power.

Максимальная энергия единичного удара составляет 2 Дж, а частота ударов достигает 4500 в минуту. Здесь используется полноценный пневматический механизм, а не простая ударная трещотка, знакомая по дрелям и шуруповёртам. Разница особенно заметна при работе с бетоном: перфоратор не просто вращает бур, а последовательно разрушает материал ударами.

В редуктор встроена защитная муфта. При сильном заклинивании оснастки она ограничивает передачу вращения на корпус и уменьшает риск резкого выворачивания рук. Полностью исключить рывок такая система не может, поэтому перфоратор всё равно следует удерживать двумя руками.

Тестирование

В рамках тестирования мы проверили Greenworks GD24SDS2 при сверлении стены. Для подобных задач его мощности хватает уверенно: пневматический удар быстро продвигает бур в материал, а пользователю не приходится наваливаться на инструмент всем весом. Достаточно удерживать выбранное направление и создавать умеренный прижим.

Начинать сверление удобнее на небольшой скорости. Так бур меньше скользит по поверхности и точнее попадает в намеченную точку. После формирования небольшого углубления курок можно нажать сильнее и выйти на полную производительность.

Наиболее естественный сценарий для этой модели — отверстия диаметром от 6 до 14 мм. Сюда входят практически все стандартные задачи во время ремонта: монтаж мебели, карнизов, креплений для телевизора, направляющих, подвесов и различных конструкций. Максимальные 24 мм тоже доступны, но постоянно работать такими бурами аккумуляторному перфоратору с ударом 2 Дж будет заметно тяжелее.

Режим долбления расширяет возможности инструмента. С его помощью можно снять старую плитку, удалить штукатурку, убрать небольшой наплыв раствора или разрушить кирпич. Но воспринимать GD24SDS2 как полноценный отбойный молоток не стоит. Для продолжительного демонтажа толстых стен и бетонных перекрытий потребуется более тяжёлая и мощная модель.

Время работы

Автономность напрямую зависит от установленного аккумулятора, диаметра бура и плотности материала. Несколько отверстий под обычные дюбели требуют значительно меньше энергии, чем продолжительная работа толстым буром или долотом.

На фотографиях использовался компактный аккумулятор Greenworks High Power ёмкостью 2 А·ч. С ним инструмент получается легче и удобнее для коротких работ. Комплектная батарея на 4 А·ч лучше соответствует возможностям перфоратора и позволяет реже прерываться на зарядку.

Для ремонта с большим количеством отверстий оптимальным вариантом станет пара аккумуляторов: пока один работает, второй заряжается. Перфоратор совместим со всеми аккумуляторами платформы Greenworks POWERALL 24V. Владельцы шуруповёрта, болгарки, пилы или другой техники этой серии смогут использовать уже имеющиеся батареи и зарядные устройства.

Итоги

Greenworks GD24SDS2 предлагает бесщёточный двигатель, патрон SDS-Plus, пневматический удар с энергией 2 Дж и набор из трёх рабочих режимов. Перфоратор уверенно подходит для сверления бетона и кирпича, монтажа крепежа, ремонта квартиры и периодических лёгких демонтажных работ. Отдельными плюсами стали регулируемая рукоятка, защитная муфта и совместимость с единой платформой Greenworks 24V.

К недостаткам отнесём заметную массу, отсутствие буров и долот в комплекте, а также ограниченные возможности при серьёзном демонтаже. Заявленные 24 мм в бетоне лучше воспринимать как максимальный показатель для отдельных задач, тогда как основным рабочим диапазоном остаются отверстия диаметром 6–14 мм.

По совокупности характеристик Greenworks GD24SDS2 находится выше простых бытовых моделей, но до тяжёлого профессионального перфоратора ему не хватает энергии удара и запаса для постоянной интенсивной эксплуатации. Это уверенный бытовой инструмент с возможностями полупрофессионального класса — хороший вариант для самостоятельного ремонта, монтажных работ и регулярного использования без привязки к розетке.