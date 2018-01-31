Assistant Go для слабых смартфонов и планшетов от Google

В декабре 2017 года компания Google представила Android Go — облегченную версию Android, предназначенную специально для слабых устройств с объемом оперативной памяти от 512 МБ до 1 ГБ. Assistant Go потребляет в два раза меньше оперативной памяти по сравнению с обычной версией ассистента. Разница в нагрузке на процессор также двукратная. В основном приложение ничем не отличается от стандартного Google Assistant, но все же есть и несколько ограничений: • Нельзя с помощью команд создать напоминание или заметку; • Нельзя с помощью команд управлять подключенными гаджетами, например, элементами умного дома; • Отсутствуют некоторые команды для ассистента, которые есть в стандартной версии Google Assistant.

На данный момент Assistant Go поддерживает только английский язык, который к тому же должен быть установлен в системе по умолчанию. Позднее разработчики добавят в приложение поддержку других языков, в том числе — русского.