Ассистент Google добавили новую функцию

Google добавит в свой помощник новую функцию, которая позволит отправлять напоминания другим людям.

Эта функция предназначена для семей, друзей или соседей по комнате. С её помощью можно записать напоминание, изменить время отправки, настроить повтор напоминаний и проверить историю. Работает так же, как и другие функции помощника, достаточно сказать, например «Оk, Google, напомни Грегу, чтобы он вынес мусор в 8 вечера» или «Ok, Google, каковы мои напоминания для Грега?».

Компания рассчитывает, что пользователи будут отправлять ободряющие заметки, шутки, любое спонтанное или запланированное сообщение. Например, чтобы пожелать кому-то удачи на работе в определённое время. Также Google позволит блокировать людей. Представители компании говорят, это нужно, чтобы дети не могли спамить своим родителям.

Какие условия

Когда

Чтобы отправить или получить сообщения от другого человека, он должен входить в вашу семейную группу Google или привязать свою учётную запись к тому же Smart Display или динамику. Получатель должен быть в контактах Google у отправителя. Родителям, которые хотят предоставить своим детям доступ к Помощнику в Google Home, нужно создать учетную запись с помощью приложения Family Link, а затем привязать её к Google Home.Функция начнёт действовать в следующем месяце, пока только в некоторых англоязычных странах, таких как США, Великобритания и Австралия. Как и все остальные обновления, скорее всего, в будущем она появится и в наших широтах.