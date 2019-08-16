Ассистент Google добавили новую функцию

Google добавит в свой помощник новую функцию, которая позволит отправлять напоминания другим людям.
Эта функция предназначена для семей, друзей или соседей по комнате. С её помощью можно записать напоминание, изменить время отправки, настроить повтор напоминаний и проверить историю. Работает так же, как и другие функции помощника, достаточно сказать, например «Оk, Google, напомни Грегу, чтобы он вынес мусор в 8 вечера» или «Ok, Google, каковы мои напоминания для Грега?».
Компания рассчитывает, что пользователи будут отправлять ободряющие заметки, шутки, любое спонтанное или запланированное сообщение. Например, чтобы пожелать кому-то удачи на работе в определённое время. Также Google позволит блокировать людей. Представители компании говорят, это нужно, чтобы дети не могли спамить своим родителям.