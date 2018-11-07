Avast представила новые продукты для защиты и очистки данных

По заявлениям представителей компании Avast, киберпреступления в современном мире выходят на первый план, а гонка вооружений между хакерами и антивирусными системами идет похлеще, чем во времена холодной войны. В новой версии Avast 2019, ИИ приходит на помощь пользователю в борьбе с фишинговыми атаками, а с Avast Cleanup старые ПК заработают как новые.

Avast 2019

«Мы расширили наши возможности на основе технологий ИИ, чтобы обнаруживать угрозы и предпринимать ответные меры безопасности. Фишинг — очень эффективная техника социальной инженерии, и киберпреступники совершенствуют свои методы, чтобы заставить людей отказаться от конфиденциальной информации. Мы гордимся тем, что независимые тесты высоко оценивают эффективность нашего продукта» - считает Ондржей Влчек, технический директор Avast.

Улучшенное обнаружение угроз

Программа выявляет фишинговые сайты через проверку URL-адресов на наличие подозрительных маркеров, метаданных домена и визуальных деталей сайтов. Эта технология позволяет распознавать новые фишинговые сайты за считанные секунды.

Режим «Не беспокоить»

Уведомления – это, конечно, замечательная функция, но иногда, например, во время просмотра фильма или в процессе игры, она явно лишние. Функция «Не беспокоить» отключает все оповещения, в том числе от Windows, электронной почты или браузера, чтобы ничего не отвлекало пользователя от поглощения контента. Особо радует, что «фишка» доступна и для бесплатной версии.

Защита персональных данных

Функция распознает личные файлы, такие как налоговые и проездные документы, медицинские записи и дает пользователям возможность защищать к ним доступ. Благодаря чему неавторизованные пользователи и сторонние программы, такие как вредоносное ПО, не могут просматривать и изменять файлы.

Продвинутое интеллектуальное сканирование

Функционал ИИ задействован и при сканировании системы, объединяя в единый процесс поиск вирусов, обновление программного обеспечения, поиск сетевых проблем и проблем с производительностью. Теперь можно отслеживать целый спектр параметров лишь одним щелчком мыши, что делает анализ состояния ПК намного оперативнее. Данный функционал также доступен в free-версии.

Улучшенная сетевая безопасность

Утилита Avast Wi-Fi Inspector позволяет бесплатно сканировать роутеры, ПК, мобильные и другие умные устройства, а также содержит решения по устранению обнаруженных проблем. Также улучшена идентификация устройств и обнаружение уязвимостей и других рисков. Функция отображает приборы, подключенные к сети, на карте, что упрощает навигацию и управление ими. В последующих версиях, разработчики обещают активно развивать данный функционал.

Avast 2019 доступен в трех комплектациях

Бесплатный Avast Free Antivirus делает фактически все необходимое: обеспечивает защиту от вредоносных программ, таких как программы-вымогатели, криптоджекинга, шпионских программ, фишинговых угроз, вредоносных URL-адресов в Интернете и в электронных письмах, а также вредоносных вложений, предупреждает пользователей об угрозах безопасности в домашней сети с помощью Wi-Fi Inspector и предлагает простое управление паролями с помощью менеджера паролей Avast.

Avast Internet Security предоставляет расширенную защиту от программ-вымогателей, возможность запускать файлы в безопасной среде с помощью песочницы, брандмауэр и защиту от спама.

Счастливые обладатели Avast Premier дополнительно защищают себя от любой возможности слежки через веб-камеру и получают возможность безопасно удалить ненужные, но конфеденциальные файлы с помощью «Уничтожителя данных».

Avast Cleanup

Вторым продуктом стал Avast Cleanup for PC/ for Mac, который поможет легко удалить неиспользуемое ПО, отнимающее ресурсы системы и привести в порядок хранилище фотографий, чтобы освободить место и ускорить работу системы.

Avast Cleanup для ПК

На любом ПК со временем скапливается множество программ, которые, по сути, не нужны пользователю. Многие даже не подозревают о существовании этого ПО, которое занимает место, ухудшает общую производительность, уменьшает надежность системы и разряжает аккумулятор у ноутбука. Функционал Avast Cleanup помогает победить «мертвые программы», обнаружить рекламные приложения, пробные версии программ, удалить панели инструментов и другое ненужное ПО.

Приложение формирует список всех установленных программ с присвоенным им рейтингом. Источник этих оценок — «черные» и «белые» списки, эвристические алгоритмы, рекомендательный механизм Avast, а также облачный пользовательский рейтинг. Взглянув на результат сканирования, владелец ПК сможет решить, какое ПО удалить, а какое оставить. Если какая-либо программа вызывает сомнения, ее можно поместить в карантин — безопасную зону, где она не будет потреблять ресурсы.

Avast Cleanup для Mac

Бывают и такие моменты, когда программа запускается довольно часто, и удалять окончательно её нежелательно, но при этом она сильно загружает систему, даже когда приложением не пользуются. На помощь приходит функция «Спящий режим», которая временно замораживает всю фоновую активность приложения — службы, запланированные задания и элементы автозагрузки, а при запуске этой программы Avast Cleanup автоматически активирует все необходимые процессы. Это позволяет значительно сэкономить ресурсы и повысить производительность.Не секрет, что многие фотографы предпочитают пользоваться Mac-устройствами для рабочих целей, а также то, что в процессе профессиональной деятельности у них скапливаются терабайты фотографий. При этом, делается десятки снимков одного и того же объекта с разных ракурсов, чтобы отобрать позднее один единственный лучший кадр, а остальные удалить. К сожалению, не всегда получается воплотить этот план в жизнь, по такой банальной причине, как нехватка времени. На помощь приходит решение Avast Cleanup для Mac, которое обзавелось функцией «Photo Cleaner». Программа обнаруживает некачественные (размытые, с недостаточным разрешением, слишком темные или чрезмерно насыщенные) или повторяющиеся фотографии и предлагает рекомендации по их удалению. Данная процедура позволяет освободить значительное место на жестком диске.