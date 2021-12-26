Автор Signal раскритиковал защиту Telegram

Telegram заработал растущую репутацию более безопасной альтернативы WhatsApp или Messenger. Однако репутация Telegram, предлагающего дополнительный уровень кибербезопасности, чрезмерно преувеличена — факт, подчеркнутый на этой неделе основателем Signal Мокси Марлинспайком. Он довольно резко критиковал одного из крупнейших конкурентов Signal, опровергая популярное представление о том, что Telegram предлагает все, что угодно, в плане сквозного шифрования. Сообщения, отправленные через Telegram, хранятся на серверах Telegram в исходной форме или в виде обычного текста, без какого-либо шифрования для защиты личных данных пользователей, заявил создатель Signal. Далее он сказал, что в этом отношении даже Messenger и WhatsApp от Facebook предлагают большую конфиденциальность, чем Telegram. Оба этих приложения, запущенные компанией, которая теперь переименована в Meta, предлагают как минимум сквозное шифрование для всех текстовых сообщений, отправляемых через их платформы.

Telegram хранит все данные, которые когда-либо отправлялись через приложение, в своем облаке в полностью открытом формате: тексты, общие мультимедийные данные, контакты. Это реальность, которая считается неприемлемой даже по стандартам Facebook, которая известна отсутствием внимания к личной конфиденциальности в интернете. Даже Messenger предлагает минимальный стандартный протокол сквозного шифрования для данных, хранящихся на его серверах. Однако любой, у кого есть доступ к сервисам Telegram, имеет прямой доступ ко всей базе незащищенных данных пользователей.
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