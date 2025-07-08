Microsoft Edge теперь работает гораздо быстрее

В свежем сообщении на официальном блоге Windows компания Microsoft официально заявила о достижении важного рубежа в повышении скорости работы браузера Edge. Теперь для начала отображения первых элементов сайта — будь то текст, изображения или элементы интерфейса — Edge требуется менее 300 миллисекунд. Этот показатель называется First Contentful Paint или «Первая отрисовка содержимого» — он был впервые введён Google в браузере Chrome ещё в 2017 году. По данным Microsoft, отраслевые исследования показывают, что ожидание более 300–400 миллисекунд может заметно ухудшать пользовательский опыт. Эти улучшения могут привлечь новых пользователей к Edge, особенно учитывая, что его доля на мировом рынке браузеров пока составляет менее 5% — против 68% у Google Chrome.

При этом Microsoft, возможно, скоро столкнётся с конкуренцией со стороны таких компаний, как OpenAI, которые также рассматривают запуск собственных браузеров, интегрированных с ИИ-инструментами для веб-поиска. Повышение производительности стало возможным благодаря продолжающемуся переходу интерфейса Edge на более быструю архитектуру WebUI 2.0, которая сокращает объём кода и снижает количество JavaScript, запускаемого при инициализации интерфейса. В феврале Microsoft уже сообщала, что такие функции, как загрузки, история и открытие приватных вкладок в Edge, стали работать в среднем на 40% быстрее. Но работа в этом направлении не прекращается, что не может радовать.