YouTube получил интеграцию Lens для поиска вещей

YouTube запускает функцию Lens в разделе Shorts — в ближайшие недели она появится в бета-версии и позволит искать дополнительную информацию о животных, растениях или предметах, которые появляются в коротких видео. Например, если вы смотрите ролик с каким-либо известным зданием на заднем плане, вы сможете воспользоваться Lens, чтобы узнать, что это за место и где оно находится. Чтобы использовать эту функцию, нужно открыть Shorts в мобильном приложении YouTube, приостановить видео, нажать на кнопку Lens в верхнем меню, а затем выделить, обвести или нажать на интересующий объект. После этого YouTube покажет визуально похожие объекты и поисковые результаты прямо поверх видео. При выборе одного из результатов можно быстро вернуться к просмотру ролика.

Стоит отметить, что в последние месяцы Google активно развивает Lens — теперь с помощью данного инструмента можно искать информацию по видео или, например, находить товары, увиденные в офлайн-магазине. YouTube подчёркивает, что Lens не использует биометрическое распознавание лиц для идентификации людей, но может показывать информацию о заметных публичных фигурах. Во время тестирования в результатах не будет рекламы, а также функция не будет работать в Shorts с партнёрскими покупками, но в будущем, вероятнее всего, данные рекламные функции сюда всё же интегрируют. Стоит следить за новостями, но в целом фишка достаточно интересная, особенно для быстрого и удобного шопинга в интернете.