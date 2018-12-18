Baidu задействует игровой движок Unity для тестирования своих автомобилей

Unity, та же самая компания, чей движок 3D-игр принес вам Cuphead и Hearthstone, теперь помогает китайскому интернет-гиганту Baidu разработать новое поколение автономных транспортных средств.

Сотрудничество является частью амбициозного плана Аполлона Baidu, который направлен на разработку, создание, тестирование и, в конечном итоге, распространение систем с автоматическим управлением с автономностью 3, 4 и 5 уровня. Имитация Unity в реальном времени позволит разработчикам эффективно оцифровать фазу разработки этих автономных технологий, что дает ряд преимуществ.

Unity уже обладает всеми цифровыми ресурсами, необходимыми для создания виртуальных миров - от уличных указателей и пешеходов до погоды и метеорологических явлений. Используя такую ​​платформу, как Unity, разработчики смогут сосредоточиться на тестировании и исследованиях, не беспокоясь о нефункциональных средах или создавая что-то с нуля.