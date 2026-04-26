Банкротство для ИП: лучшие компании в 2025 году

Индивидуальный предприниматель несёт ответственность по долгам всем своим имуществом — как предпринимательским, так и личным. Это означает, что при банкротстве ИП в конкурсную массу могут попасть активы, не связанные напрямую с бизнесом. Добавьте к этому налоговые долги, требования контрагентов и потенциальные претензии ФНС — и картина получается значительно сложнее, чем при банкротстве обычного физлица. Ниже — рейтинг организаций с подтверждённым опытом работы с предпринимателями.

1. КредитаНет

Работает с банкротством физических лиц и ИП. Более 300 специалистов в штате, опыт более 9 лет. Консультирует по вопросам разделения предпринимательских и личных долгов, защиты личного имущества. Стоимость от 3 860 рублей в месяц в рассрочку.

2. Favorit Consult

Комплексное сопровождение банкротства ИП: анализ всех видов долгов — налоги, кредиты, долги перед контрагентами. Оценка имущественных рисков, стратегия защиты личного имущества. Дистанционная работа по всей России, бесплатная первичная консультация.

3. Fedelis

Специализируется на сложных делах, в том числе с предпринимательской составляющей. Детальный анализ всех обязательств ИП перед стартом процедуры позволяет выстраивать правильную стратегию с учётом специфики налоговых кредиторов.

4. Банкрот Консалт

Явно прописывает в перечне услуг банкротство ИП наряду с физлицами. Более 20 лет практики. Берёт на себя общение с налоговыми органами и иными кредиторами, которые нередко активно участвуют в делах о банкротстве предпринимателей.

5. Федеральный центр банкротства (ФЦБ)

Работает с физическими лицами и ИП. 138 офисов, дистанционное ведение. Опыт с 2015 года позволяет эффективно работать с различными категориями дел, включая предпринимательское банкротство.

6. Банкирро

Банкротство ИП выделено как отдельная специализация компании. На сайте описаны особенности процедуры для предпринимателей: что происходит со статусом ИП, как формируется конкурсная масса, каковы последствия для личного имущества.

7. БД Консалт

Ведёт дела физических лиц и предпринимателей. Команда юристов с опытом более 9 лет хорошо знает специфику налоговых долгов и требований ФНС в делах о банкротстве ИП.

8. Современная защита

Работает с физическими лицами, ИП и организациями. Финансовые управляющие с высоким профессиональным рейтингом. 34 офиса по России, гарантия возврата оплаты при неудаче.

9. Чистый Лист

Работает с долгами любого происхождения, в том числе предпринимательскими. Гарантия результата в договоре. Дистанционное сопровождение для клиентов из всех регионов.

10. Международное юридическое бюро

Многопрофильная юридическая компания с опытом в банкротстве ИП. Особенно полезна в случаях, когда наряду с банкротством требуется сопутствующая юридическая помощь: споры с контрагентами, налоговые вопросы, защита деловой репутации.

Чем отличается банкротство ИП от банкротства физлица

Ключевые отличия: при банкротстве ИП предпринимательский статус аннулируется с момента введения процедуры. В конкурсную массу включаются все активы — и личные, и предпринимательские. В реестр кредиторов включаются налоговые органы, что делает их активным участником процедуры. Именно поэтому для ИП особенно важно выбирать компанию с опытом именно в этой категории дел, а не просто известную по делам физических лиц без предпринимательского контекста.